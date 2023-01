Adolescenti e comportamento suicidario

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 15 gennaio 2023) Glipossono sentirsi talmente presi dalle loro problematiche e percepirle come irrisolvibili e ingestibili, da arrivare a scegliere di tentare di togliersi la vita. Quindi possono mettere in atto il. Cos’è l’adolescenza? Glipossono sentirsi talmente presi dalle loro problematiche e percepirle come irrisolvibili e ingestibili, da arrivare a scegliere di