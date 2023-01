(Di domenica 15 gennaio 2023) Il lutto. Aveva 84 anni. Era titolare dello studio fotografico Zoom in via Maironi da Ponte. Il ricordo di Merisio.

L'Eco di Bergamo

Dopo Milano si trasferisce a New York, qui perde la testa per ilChristian Lucidi: "Resto ... I due si diconoquando la bimba ha un anno e mezzo . Lui rimane nella Grande Mela. Dopo la ...Tatjana Patitz,alla supermodella tedesca morta a soli 56 anni Musa delPeter Lindbergh, Tatjana Patitz aveva plasmato l'estetica della supermodella nei lontani anni Novanta. E ... Addio al fotografo Redento Magri, maestro del bianco e nero Il lutto. Aveva 84 anni. Era titolare dello studio fotografico Zoom in via Maironi da Ponte. Il ricordo di Merisio. Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni, a quindici ...Oggi 37 anni fa spariva uno dei più grandi Geni che il motorismo abbia mai avuto: Thierry Sabine. Moriva nello schianto del suo elicottero, di notte, fra le dune di Gourma Rharous, in Mali. Nell'incid ...