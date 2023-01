Adani | 'Ecco cosa mi ha detto Maldini su De Ketelaere'

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Altra stilettata di Lelea Max Allegri dopo il ko 5 - 1 subito contro il Napoli al Maradona dalla sua Juventus.le sue parole a margine di un evento di padelDopo Napoli - Juventus 5 - 1, l'opinionista Leleha parlato alla BoboTv.le sue parole: 'La Juve dopo l'anno scorso doveva essere incazzata e con i giocatori che ha per me è la squadra più forte della Serie A. Nello scontro diretto però ... Milan, la confessione di Adani: "Ecco cosa mi ha detto Maldini su De Ketalaere" Altra stilettata di Lele Adani a Max Allegri dopo il ko 5-1 subito contro il Napoli al Maradona dalla sua Juventus. Ecco le sue parole a margine di un evento di padel ...In occasione del Padel Trend expo, Lele Adani ha commentato Napoli-Juventus. Ecco le sue parole: "Il Napoli è una squadra che fa un calcio offensivo, è ...