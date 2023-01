Ad aprile Spalletti dovrebbe rinnovare fino al 2025 con aumento Gazzetta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lascrive che adpotrebbe esserci il rinnovo contrattuale tra il Napoli eche – ovemai dovesse vincere lo scudetto – sarebbe l’allenatore più anziano a vincerlo, a 63 anni. Pare quasi scontato che il progetto tra il presidente Aurelio De Laurentiis escivoli in avanti nel tempo. Visto che il contratto del tecnico scadrà a fine stagione (come quello del d.g. Giuntoli), adil nuovo matrimonioessere santificato, e su queste basi. L’opzione di rinnovo unilaterale è in favore del Napoli, ma il club lo farà consensualmente con, che vedrà anche lievitare lo stipendio. Oggi è di 2,5 milioni e circa un milione di bonus, perciò fra premio scudetto (circa 700mila euro) e quelli legati ai vari passaggi dei turni in ...

CalcioNapoli24

...Napoli nome Società Sportiva Calcio Napoli anno di fondazione 1926 allenatore Luciano...00 Napoli PreMatch Atalanta Domenica 19 Marzo 2023 - 15:00 Torino PreMatch Napoli Domenica 2...... in ogni caso, nella serata del 'Maradona' tra la squadra die quella di Allegri. Nel ... In precedenza, ad, doppio confronto in quattro giorni tra campionato e Coppa Italia: Allegri ne ... Rinnovo Spalletti-Napoli, Gazzetta: ADL attiverà l'opzione ad aprile ... La società azzurra ha intenzione di attivare l'opzione unilaterale nei confronti dell'allenatore di Certaldo. Il club però vorrebbe allungare, oltre l'opzione, di un altro anno.Sulla Coppa Italia. “Non è stato facile per nessuno far bene in Coppa Italia. Su Commisso. “E’ arrivato per la gara di Coppa Italia, sapevamo quanto ci teneva Roma-Fiorentina, le dichiarazioni di Ital ...