“ABBIAMO GIOCATO BENISSIMO | gli episodi decisivi ci sono andati contro  Sono 2 punti persi MA se le approcciamo tutte così e miglioriamo nel non concedere nulla agli avversari | potremo fare bene”

OnRugby

Negli ultimi due anni hotre quinti set su quel campo, quindi sono legato a diverse ... Già ora è uno sport importante ediversi giocatori di qualità. Io ho vissuto Lleyton Hewitt ...Dall'inizio del campionatosemprebene ma non chiudevamo i punti importanti. Se dovessi riassumere in poche parole questa vittoria Direi squadra e voglia di vincere'. Al PalaPittoni ... Rugby - Benetton, Bortolami: "Non abbiamo giocato bene, ma è ... Asllani: «3 punti fondamentali per noi con il Verona, persi già troppi!». Asllani è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Verona, sfida valevole per la… Leggi ...Ieri mattina, il Sassuolo Primavera ha ottenuto la prima vittoria del 2023. E che vittoria: al Tre Fontane, la Roma capolista si inchina per 1-4. Dopo aver intervistato mister Emiliano Bigica, abbiamo ...