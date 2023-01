A “Tale e Quale Show” un puteolano vince la puntata

piacenzasera.it

... nell'attenzione sarà posta più che mai sul tema della Sicurezza, quella legata all'Ambiente sicuro, come contesto ideale per la creatività. Trasferendoaffermazione alle forme espressive ...Ecopest è la prima soluzione naturale sullafare affidamento per allontanare e tenere lontane le cimici in casa a gennaio.soluzione è, in realtà, un dispositivo tecnologico di ultima ... Ancora un po' di Piacenza in tv: Matteo Casali protagonista a Tale Quale Show - piacenzasera.it Cristiano Malgioglio ospite a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Il giudice glissa la domanda su Loretta Goggi, ma per quale motivo Cristiano Malgioglio è stato uno degli ospiti di Da noi a ...Un anno intenso quello del Volvo Studio Milano, nel quale l’attenzione sarà posta più che mai sul tema della Sicurezza, quella legata all’Ambiente sicuro, come contesto ideale per la ...