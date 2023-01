La Gazzetta del Mezzogiorno

Tragedia sfiorata in Puglia , dove nelle scorse ore e nella cittadina diunava in 'coma etilico' e rischia di morire. Da quanto si apprende grazie alla puntuale esposizione della Gazzetta del Mezzogiorno la ragazzina adesso sta molto meglio ed è fuori ...Tragedia sfiorata ma episodio tutto da chiarire quello avvenuto domenica scorsa a( Bari ) dove una bambina di 11 anni in coma etilico è stata soccorsa provvidenzialmente ... L'era quasi ... Putignano, 11enne in coma etilico dopo festa: «Fenomeno preoccupante» Un pomeriggio spensierato fra amici tutti minorenni rischia di sfociare in dramma: a Putignano 11enne va in coma etilico e rischia di morire ...BARI, 14/01/2023 – A 11 anni in coma etilico, in una domenica pomeriggio tra amici in un appartamento dove la giovanissima comitiva si era riunita per ascoltare musica e passare del tempo insieme. Si ...