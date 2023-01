A Napoli le tv idolatrano Spalletti | a Roma le radio iniziano a criticare Mourinho Repubblica

(Di domenica 15 gennaio 2023) Su, Gabrielegnoli scrive che l’ultimo ostacolo che resta sul cammino di Lucianoe del suoè ladi José. Ormai la Juventus è stata “spazzata via”, mentre le due milanesi, Inter e Milan, sono state “incartate nei loro stracci di mercato”. “Resta un solo anti-. È più pericoloso, vicino, sfaccettato. È la”. Il destino vuole che il 29 gennaio ilsi dovrà confrontare proprio con la, al Maradona e che, tre giorni dopo, il primo febbraio, a meno che la Cremonese non faccia brutti scherzi, la squadra die quella disi ritroveranno a giocare contro in Coppa Italia. Ma c’è una differenza che ...

IlNapolista

Si fanno avanti dal Giappone, dove loal pari dell'imperatore. Lui però vuole restare in Italia. Ci prova il, ma non se ne fa di nulla. Sta per firmare con la Reggina quando lo .... 'L'arresto del cantante neomelodico Genny Fenny su richiesta della DIA diperchè accusato di reati gravissimi come rapina, estorsione, violenza privata, aggravati dal ...ela ... A Napoli le tv idolatrano Spalletti, a Roma le radio iniziano a ...