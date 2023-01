A Napoli incontro Bonaccini-Manfredi-De Caro | «Mezzogiorno al centro della politica»

Agenzia ANSA

Raffaele DiDove vedere la partita in tv e streaming L'sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari.All'parteciperanno anche Michele Schiano di Visconti (Commissione Attività produttive, ... Antonio Garofalo (Rettore dell'Università degli studi diParthenope), Antonio Marchiello (... A Napoli incontro Bonaccini-Manfredi, 'confronto proficuo' - Campania Il comunicato ufficiale del Ministro dell'Interno Piantedosi sui provvedimenti nei confronti dei tifosi di Roma e Napoli ...L'umore nello spogliatoio della Juve dopo il KO contro il Napoli sarebbe basso: un giocatore (il cui nome è ignoto) avrebbe parlato di disastro totale ...