A Napoli incontro Bonaccini-Manfredi-De Caro | «Mezzogiorno al centro della politica»

Agenzia ANSA

di Nola, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone della sezione die Alessandro Giallatini ... Dove vedere la partita in tv e streaming L'verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà ...... mancherà anche Rincon, squalificato dopo il rosso diretto rimediato nella gara contro il. ... Dove vedere la partita in tv e streaming L'verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile ... A Napoli incontro Bonaccini-Manfredi, 'confronto proficuo' Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo, sede istituzionale del Comune, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Un ...Il candidato alla segreteria nazionale del Pd ha trascorso la giornata in Campania, prima a Caserta e poi a Napoli e provincia ...