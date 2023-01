A Milano sfila Prada | hai mai sentito parlare degli Enhypen?

(Di domenica 15 gennaio 2023) Una folla oceanica per la boy band coreana, ospite del fashion show dedicato al menswear per il prossimo Autunno-inverno della maison milanese. In pedana, invece, ecco una rinnovata ma sofisticata semplicità fatta di pezzi facili, accattivanti, vendibili

Vogue Italia

...come confermato dalla tac al ginocchio destro fatta ieri sera alla clinica La Madonnina di. ... alla pari con Raghnild Mowinckel, a quota 140, mentre Corinne Suterin terza posizione a 132 ...Improvvisazione e individualità, apre con questi due temi precisi il calendario diModa Uomo, secondo il marchio Gucci, cheper primo, accompagnato dalla musica e dalla performance della band Ceramic Dog di Marc Ribot . Il suono dei brani "noise rock", di cui l'... Alla Milano Fashion Week sfila una baguette. E non è l'it-bag di Fendi Il designer Matthew Williams ha portato allo spazio Maiocchi di Milano una ventina di opere di Mark Flood, riprodotte su alcuni capi in passerella o trasformate in dettagli, come i pizzi 'destroyed' d ...Tanto lusso, amorevolmente esibito in una grande collezione da Fendi, dove la star principale è stata la colonna sonora, una brillante performance del “padre della disco”, Giorgio Moroder.