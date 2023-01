(Di domenica 15 gennaio 2023) Il ministro della Cultura Gennaroera consapevole di fare un’affermazione “forte”. E infatti le suesu, padre a suo avviso deldi destra, cioè delnazional-conservatore, hannoto unache non pare destinata ad esaurirsi nelle 24 ore. Intanto c’è stata la levata di scudi della sinistra. Non particolarmente affezionata ama attaccatissima al suo aedo Roberto Benigni. E in ogni caso anche loro hanno cercato di mettere le mani sul Sommo Poeta. Engels lo considerava il primo poeta moderno e in occasione del settimo centenario della morte non sono mancati marxisti che hanno elogiato i versi anticapitalisti della Commedia. A voler sottintendere, perciò, cheera sotto sotto ...

Secolo d'Italia

E invece lasciamo parlarenon ha un briciolo di competenza. E a volte basta un solo guizzo ... Pompieri in viaper rimuovere i rami di un albero a rischio crollo Mentre si piantano alberi ...pensa di no - puntualizza Crosetto - vorrebbe istituzioni interpretate e non vissute". Usa il ... "Calenda grazie a Sangiuliano scopre cheera un poeta, il sommo poeta, e non il titolare della ... A chi Dante A noi... Si scatena la polemica dopo le parole di Sangiuliano sul pensiero dell'Alighieri La puntata di domenica 15 gennaio di Amici 22 è decisiva per alcuni degli allievi della scuola, coinvolti in un episodio che ha dato da parlare ...Anche nel 2023 gli italiani potranno contare sul bonus trasporti, la misura pensata lo scorso anno per venire incontro a tutti i pendolari che ogni mese sottoscrivevano l’abbonamento ai mezzi pubblici ...