A “casa” del Capitano Ultimo per non dimenticare l’arresto del capo dei capi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma – Una cerimonia “per non”, ma stavolta non è per ricordare vittime di mafia ma la sconfitta della mafia stessa ad opera dello Stato Italiano. E’ quella che si è tenuta nella location della tenuta La Mistica, gestita dal, dove il valore del sacrificio si fa concreto ogni giorno stando accanto agli ultimi, ai disperati, agli invisibili. Ricordiamo che il, al secolo Sergio De Caprio, è un ex ufficiale dell’arma dei carabinieri noto principalmente per aver eseguito, quando era adell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri,deldi Cosa nostra Totò Riina il 15 gennaio 1993. Ha fondato lafamiglia “Volontari ...