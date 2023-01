La Prima Pagina

Dopo'imbarazzante resa contro la Laziocerca il rilancio in casa dell'Empoli con'handicap di avere perso per infortunio una colonna come De Roon.'ondivaga Roma di Mourinho, prima ...Il Napoli fa 13,anche il Sassuolo per 4 - 0 e allunga ...'anno scorso al Maradona Napoli - Sassuolo finì 6 - 1 e la ... poi sabato alle 18 c'è la delicatissima trasferta con. Il ... 8-2. L'Atalanta schianta la Salernitana con un primo tempo travolgente