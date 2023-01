4 motivi per cui le persone perdonano un tradimento secondo la scienza

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’infedeltà è un fenomeno piuttosto diffuso, ma sebbene si possa definire come la violazione di una sorta di accordo all’interno di una relazione monogama, non tutti i casi di infedeltà rivelata portano alla fine di una relazione. Alcuni partner, infatti, tendono a perdonare la loro “metà” dopo une ci sono svariatiche possono condurre a questa scelta. Uno studio del 2021 condotto dalla University of Nicosia ha cercato di analizzare più a fondo la questione e di trovare tutti iche possono portare al perdono del partner. La prima fase dello studio ha impiegato una combinazione di metodi di ricerca qualitativa su un campione di partecipanti per identificare le ragioni che motivano lea perdonare l’infedeltà dei loro partner. Nella seconda e nella terza parte dello studio si è allargato ...

LA NAZIONE

...anche ifutili e abietti e di aver agito contro una persona a lui legata sentimentalmente. Bonaiuti, arrestato dalla polizia dopo essere scappato, comparirà domani davanti al gipl'...... ma anche gravosole famiglie , costrette a barcamenarsi con gli impegni di lavoroportare a scuola i figli in tempo, senza dimenticare i pendolari che si spostanolavorativi". ... I cinque motivi per non perdere Pisa-Cittadella Per ottenere la restituzione di due caparre da 2.500 euro ciascuna per lo studio di fattibilità della riqualificazione di due appartamenti a Marghera e Mestre si era già ...Il governo Netanyahu prevede la promulgazione di una legge che consenta al legislatore di annullare la bocciatura delle leggi da parte della Corte Suprema e l'inserimento di più politici nella commiss ...