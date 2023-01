Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gli eventi datati 15Una Serie A in bianco e nero, tra Udinese e Siena. Il 151973 è nato Valerio Bertotto, secondo nella classifica dei calciatori con più presenze nella storia del club friulano. Festeggiano oggi cinquant’anni anche Tomas Galasek dalla Repubblica Ceca-vincitore di sei titoli in Olanda con l’Ajax (tra i quali due campionati) e di una Coppa di Germania con il Norimberga- e Stefano Ghirardello: per l’Italiano quattro gare nel massimo campionato e 249 in B. Ne compie novanta Giuseppe Catalani, 56 partite in A e trentuno nel torneo cadetto. Ottanta invece per il brasiliano Arnaldo Cesar Coelho, arbitro della finale tra Italia e Germania al Bernabeu nel 1982. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.