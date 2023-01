? LIVE! Atalanta-Salernitana | le formazioni ufficiali | Boga e Lookman ai lati di Højlund

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023) LE(3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri;. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Zortea, Maehle, Hateboer, Soppy, Pasalic, Ederson, Zapata, Muriel. All. Gasperini(3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. A disp. De Matteis, Fiorillo, Radovanovic, Gyomber, Sambia, Capezzi, Kastanos, Bohinen, Bonazzoli, Valencia, Botheim. All. Nicola Arbitro: Aureliano Gasperini a sorpresa: Zapata va in panchina, dentro il confermatissimosupportato da, alla prima da titolare. Ederson scivola in panchina. A centrocampo ...