Zoe Bäckstedt | chi è la 18enne che presto stravolgerà il ciclismo femminile mondiale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Con la tappa Glenelg-Aldinga di 111,15 km il 15 gennaio scatta il Santos Tour Down Under, la prima gara dell’ottava edizione dell’UCI World Tour. Sarà una corsa importante, non solo perché si torna in Australia dopo due anni di stop per il Covid, ma anche perché si potrebbe assistere a un esordio così atteso da poter cambiare il. Nella corsa australiana fino a oggi hanno sempre dominato le ragazze di casa, con Amanda Spratt in grande spolvero e vincitrice di tre delle ultime quattro edizioni disputate. Da un punto di vista generale invece, a fare la voce grossa nelle ultime due edizioni del World Tour e non solo l’olandese Annemiek van Vleuten del Team SD Worx, capace di vincere lo scorso anno Liegi-Bastogne-Liegi, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta e Campionati del mondo proprio in Australia a ...