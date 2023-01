Xiaomi 13 Ultra potrebbe avere una super fotocamera con 4 sensori da 50 MP

(Di sabato 14 gennaio 2023) Pare cheabbia deciso di puntare su 4Sony da 50 megapixel ciascuno per laposteriore di13L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... Blu 329.00 218.90 Compra ora - 25%11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67" 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200 -, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Grigio (Meteorite ...... Kingston, Sony, SanDisk Apple, Belkin, LG, Lexar, Sabrent, W - king, Dreame, Citizen Apple,,...00 sconto 16% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Apple Watch(GPS + ...In attesa della nuova serie Galaxy S23, alcuni tipster hanno già rilasciato informazioni per il top di gamma del prossimo anno, secondo cui Galaxy S24 Ultra monterà una fotocamera con zoom 150x ...Oppo Find X6 Pro si rivela quasi nella sua interezza negli ultimi scatti trapelati: il modulo circolare lo rende somigliante a Xiaomi 12S Ultra.