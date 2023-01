WWE | Due importanti appuntamenti fissati per la prossima edizione di Smackdown

(Di sabato 14 gennaio 2023) La puntata didi stanotte tenuta al Resch Center di Green Bay, Wisconsin, ha lanciato i ponti verso ladello show blu che si terrà venerdì prossimo, annunciando per tale occasione dueeventi per la gioia dei fan. Il primo dei due avrà come oggetto del contendere una title shot ai titoli di coppia di, detenuti saldamente dai fratelli Usos da ormai un anno e mezzo. Tale contesa avrà come sfidanti da un lato i redivivi Viking Raiders, accompagnati dalla loro sacerdotessa Sarah Logan, e dall’altra i Banger Bros. Salta subito all’attenzione del pubblico della WWE che, a differenza del loro capo Roman Reigns, i fratelli Jimmy e Jey difendono spesso le loro coppie di titoli separatamente. Manca solo una firma Altro appuntamento immancabile della ...

Rainbow Six Siege, il popolare videogioco, ha messo in vendita sullo store due pacchetti contenenti i personaggi di The Undertaker e Becky Lynch.Dal ritorno di Vince alla compagnia messa in vendita: ecco come Tony Khan potrebbe clamorosamente comprare la WWE dai McMahon ...