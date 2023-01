Wta Hobart 2023 | sfuma il primo titolo 250 ad Elisabetta Cocciaretto | Lauren Davis si impone in due set

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si chiude con una sconfitta la splendida settimana dinel WTA 250 di, dove in finale non riesce a prevalere sulla veterana. Il match finisce con il punteggio di 7-6(0) 6-2 in favore della tennista statunitense, che si aggiudica il secondodella carriera, mentre l’azzurra dovrà attendere per ilsuccesso a livello 250. Come si evince dal punteggio, decisivo per le sorti dell’incontro è stato l’esito delset molto lottato, e chesi è aggiudicata dopo un tie-break vinto nettamente. Qualche rammarico per il dodicesimo game del parziale, in cui l’allieva di Scolari non è riuscita a concretizzare un paio di set point in risposta che probabilmente avrebbero cambiato il ...

