Wta Adelaide 2 2023 | Bencic lascia le briciole a Kasatkina | 6-0 6-2 in finale e ottavo titolo in carriera

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una cosa è certa, gli spettatori che adavevano comprato i biglietti per assistere alle semifinali edel torneo femminile di tennis non ne hanno visto molto. Ieri due ritiri che non hanno permesso la disputa delle sfide, oggi laa stento ha toccato l’ora di gioco, e se l’è aggiudicata Belinda, vincitrice con il punteggio di 6-0 6-2 su Daria. Un match decisamente a senso unico, in cui la svizzera non ha concesso neanche l’ombra di una palla break.per la classe 1997, che con questo risultato rientra nella top-10 WTA proprio al n°10. SportFace.

Belinda Bencic (13) ha trionfato ad, conquistando il suo settimo titolo in carriera. In finale la sangallese non ha lasciato scampo alla russa Daria Kasatkina (8), travolta con un 6 - 0 6 - ...Senza storia la finale dell'"International 2", secondo dei500 da 780.637 dollari in corso sul veloce della capitale dello stato dell'Australia del Sud: la svizzera, testa di serie ...Nella notte italiana si è concluso il torneo Adelaide International II, il secondo dei due consecutivi di categoria WTA 500 disputatisi in apertura di stagione 2023 ad Adelaide (Australia): l'elvetica ...