Wout Weghorst in Prestito a Manchester United | Ufficiale

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’annuncio di Erik ten Hag, allenatore di, è stato accolto con grande entusiasmo., il colosso olandese di 30 anni, ha finalmente raggiunto la sua destinazione:. Per assicurarsi le prestazioni del grande attaccante, i dirigenti dei Red Devils hanno offerto 3 milioni di euro al Besiktas, doveera indal Burnley.ha già dimostrato di essere una forza della natura in campo, segnando 8 gol in 16 partite in Turchia. Ma è stato durante la Coppa del Mondo in Qatar che ha fatto parlare di sé, con una performance esplosiva nei quarti di finale contro l’Argentina. Con due gol (83? e 90’+11) ha portato i Paesi Bassi ai supplementari, facendo strabuzzare gli occhi ai ...

Il Manchester United ha infatti scelto, per sostituire CR7 , l'olandese: lo ha confermato peraltro anche Ten Hag in conferenza stampa, affermando che era vicino l'accordo per il ...Il Manchester United si è assicurato le prestazioni sportive dell'attaccante olandese, in prestito dal Burnley, fino al termine della stagione.giocava per il Besiktas, ma lo United ha rilevato l'accordo, con il club turco che ha confermato di aver ricevuto 2,8 ...Il Manchester United ha ufficialmente annunciato Wout Weghorst. L'olandese, di proprietà del Burnley, era rientrato dal prestito al Besiktas ...