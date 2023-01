Wolverhampton-West Ham sabato 14 gennaio 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Quando vedi la squadra tipo, Hakimi al PSG, Ziyech al Chelsea, Bounou al Siviglia, (Noussair) Mazraoui al Bayern, (Nayef) Aguerd alHam, Saïss alprima di andare al Besiktas, (...... ora in obbligo ale il nigeriano classe 19999 del Lorient, Terem Moffi . Inter, ...è stato uno dei pezzi di mercato della scorsa estate ed alla fine su di lui l'ha spuntata ilHam . ...Ahead of West Ham United's trip to Wolverhampton Wanderers on Saturday 15 January, Lukasz Fabianski has the Last ...Wolves have played in two cup matches in the last seven days, drawing 1-1 with Liverpool in the FA Cup on Saturday before losing 4-3 on penalties to Nottingham Forest in the Carabao Cup on Wednesday.