Wolverhampton | accordo ad un passo per un talento brasiliano

Calcio in Pillole

Paris Saint - Germain eavrebbero trovato unper il trasferimento a titolo definitivo di Pablo Sarabia Paris Saint - Germain eavrebbero trovato unper il trasferimento a titolo ......- oggi di proprietà del Nizza - sarebbe vicino al ritorno in Premier League con il... che avrebbe trovato unverbale per Wout Weghorst del Besiktas. Ma i turchi devono liberarlo.9 ... Wolverhampton, arriva Sarabia: accordo con il PSG Sanabria ad un passo dal Wolverhampton. L'attaccante spagnolo si trasferisce in Premier alla corte di Lopetegui: a breve l'ufficialità.A breve arriveranno le firme sul contratto e l’ufficialità, intanto Wolverhampton e PSG hanno già trovato un accordo totale ...