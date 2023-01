Wanda Nara | incidente hot in diretta sui social | la maglietta si sposta e non se ne accorge E le immagini fanno il giro del web

(Di sabato 14 gennaio 2023)bollente per. L’imprenditrice stava facendo unadal letto di casa sua, in Argentina, quando, involontariamente, o almeno così sembra, la canottiera che indossava si èta. L’ex di Mauro Icardi ha così mostrato ai propri follower, circa 10mila quelli collegati alla, un capezzolo. Lee il video dell’hot hanno fatto velocemente ildei. L’influencer era al letto con un’amica e teneva il telefono come fa spesso, inquadrandosi dall’alto. Solo grazie al commento di un utente si è accorta di quanto stesse accadendo, provvedendo immediatamente a coprirsi. Secondo alcuni follower, però, l’non sarebbe così casuale: in molti ...

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram ,ha detto la sua in merito alla vicenda Shakira - Piqué, tornata in auge dopo la canzone rilasciata dalla star colombiana. La showgirl non poteva che schierarsi dalla parte di Shakira, che ...Commenta per primo, in diretta su Instagram , è stata avvertita dai suoi follower di avere la maglietta mal posizionata. Ecco il video:"Game over" e come potrebbe essere diversamente. Wanda Nara sconvolge e stravolge anche nella sua ultima vacanza in Uruguay. E no, non è il fatto che abbia guardato da lontano il gol… Leggi ...Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Wanda Nara ha detto la sua in merito alla vicenda Shakira-Piqué, tornata in auge dopo la canzone rilasciata dalla star colombiana.