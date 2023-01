Wanda Nara | il VIDEO dell'incidente hot | fuori di seno in diretta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lainstagram di, in cui la bellissima showgirl argentina ha dato spettacolo con unhot per una "uscita"...

in topless su Instagram: l'incidente hot durante una diretta. E i siti argentini osannano 'el papelon' Alice Campello, il ringraziamento ai medici dopo la paura e il messaggio a Morata: '...A furia di mostrarsi sui social network, ci sta che succeda qualche inconveniente. Ma quello che ha visto protagonistaha fatto letteralmente infiammare il web. Tutta colpa di una diretta trasmessa dal letto della sua abitazione in Argentina, dove l'imprenditrice ha mostrato involontariamente il seno agli ...Anche stavolta Wanda Nara ha esagerato, ma per sbaglio. La showgirl argentina, ex procuratrice e moglie di Mauro Icardi (che sta svernando al Galatasaray, in Turchia, dopo la telenovela sentimentale ...L'ultima canzone di Shakira insieme al dj e produttore argentino Bizarrap, le ha permesso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex marito, Gerard ...