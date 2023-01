Von der Leyen | ecco come rafforzeremo industria Ue

(Di sabato 14 gennaio 2023) L'Ue deve rafforzare la propria basele per le tecnologie pulite e la transizione energetica e digitale, consentendo aiuti di Stato nei settori strategici, creando nuovi strumenti europei di finanziamento, riprendendo il controllo delle proprie catene del valore e degli approvvigionamenti di materie prime essenziali, e rispondendo adeguatamente alla sfida globale che viene dalla concorrenza sleale della Cina in questi settori. Inoltre, bisogna garantire parità di condizioni sul mercato rispetto alla nuova politicale americana basata sull'"Inflation Reduction Act", che comunque è positiva per gli investimenti che comporta nell'"agenda green".Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, a Kiruna (Svezia), durante la sua conferenza stampa congiunta con il primo ministro svedese Ulf ...

Gas,Leyen: ok al price cap, temporaneo L'annuncio della presidente della Commissione europea alla plenaria del Parlamento europeo che invierà ai capi di Stato e di... Energia, niente via ...Aiuti alle imprese, Meloni pressaLeyen sul maxi fondo Ue La premier ha dichiarato che il via libera italiano sarà condizionato alla realizzazione del fondo, che dovrá avvenire... Brasile, ...L’arrivo in Italia della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e gli impegni di Governo sono tra gli argomenti della rubrica “Tg2 Italia”, in onda lunedì 9 gennaio alle 10 su Rai 2 ...Gli accordi sul Pnrr il giorno dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen, le questioni sicurezza dopo gli scontri ultras, i riflessi del caro benzina sul settore alimentare e il caro v ...