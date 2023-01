Volley | Superlega 15ma giornata Modena all’esame Milano Civitanova si vuole risollevare con Monza

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Altro week end di partite di alto livello, quello che ospita ladelladiche avrà un prologo domani, sabato 14 gennaio con un anticipo molto interessante tra Gioiella Prisma Taranto e WithU Verona. Un solo punto nelle ultime tre partite per i pugliesi che rischiano grosso in zona retrocessione ed hanno bisogno di cambiare marcia per risalire la china. Partita non facile, quella della squadra tarantina che ospita una delle rivelazioni della prima parte della stagione, quel WithU Verona che però arriva dalla netta sconfitta con Perugia, terza battuta d’arresto consecutiva in campionato, ma che ha impegnato prima della fine del 2022 per cinque set Piacenza nei quarti di Coppa ed è a caccia dei primi punti del girone di ritorno per mettere al sicuro la zona play-off. La sfida clou della ...