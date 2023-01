Volley femminile | Serie A1 15ma giornata Tris di derby nella seconda di ritorno La capolista Conegliano ospita Busto Arsizio

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023)di, due piemontesi e uno lombardo,didellaA1, che si disputerà spalmata nelle due giornate del week end. La partita più attesa è quella didove laProsecco Doc Imoco, reduce dalla complicata vittoria in Champions League sul campo delle polacche del Rzeszow,una E-Workla cui stagione è decollata solo in parte. Le lombarde occupano l’ottavo posto dopo aver viaggiato per lungo tempo ai margini della zona salvezza grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute fra le mura amiche ma in trasferta finora hanno vinto solo due volte ed entrambe in Toscana, a Firenze e ...