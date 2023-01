Viviamo in un mondo di scemi del villaggio e di spettatori delle loro inutili discussioni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 gennaio 2023) A quantiha diritto ilglobale, per svagarsi e non pensare alle bollette e alle corna e all’ora solare e al fatto che ancora non si sa chi sia la femmina di due su cinqueserate di Sanremo? Quantiservono per l’equilibrio psichico collettivo, per fare di noi persone che si sentono forti a dire ma guarda quel cretino, che si sentono risolte a dire ma guarda quello che non dice mai la cosa giusta, che si sentono a modo gongolando per le brutte figure altrui che anche oggi non sono la nostra? Giorni fa su Twitter m’è comparsa una discussione tra due sceme. M’è comparsa perché una mia amica dava ragione a unadue, giacché uno degli effetti più terribili dei social è che non siamo più capaci di riconoscere un incontro al vertice tra imbecilli: ci sembra che, se c’è una ...