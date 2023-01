Vincent Aboubakar di Al-Nassr in attesa di una risposta da Besiktas

(Di sabato 14 gennaio 2023)ha una possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo ad Al-? L’offerta è sulla tavola: un contratto di due anni e mezzo con una terza opzione. Per il giocatore camerunense, già passato due volte per, c’è da prendere una decisione. Mentre da una parte Al-ha dato l’ok per una possibile rescissione, dall’altranon aspetterà per sempre, dato che Wout Weghorst sta per firmare con Manchester United. È come una partita di calcio. Il destino diè nelle mani di due squadre, pronte a contendersi la sua firma come un pallone d’oro. La scelta è nelle sue mani, come un pallone da calciare. Una decisione che potrebbe cambiare la sua carriera e la sua vita. La sua carriera potrebbe prendere una ...

Prima i problemi di tesseramento, risolti dal club saudita con l'estromissione dalla rosa del camerunense, poi una squalifica di due giornate rimediata in FA Cup quando il ...Commenta per primo Valzer delle punte in vista sul mercato estero. Il Besiktas infatti, secondo Aspor , sta per chiudere per, il giocatore che ha fatto spazio a Cristiano Ronaldo all' Al Nassr . Una volta chiuso quest'affare, i turchi darebbero il via libera a Weghorst per aggregarsi al Manchester United.Braaf al Verona, l'Atalanta dietro pensa a Beukema. Il Monza si fa vivo per Colley e la Cremonese pensa a Vignato. Sassuolo: Nsame ...Dopo l'esperienza in terra araba per Vincent Aboubakar potrebbe essere pronto un futuro in Serie A. L'attaccante si è ...