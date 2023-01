Villar saluta la Roma | Getafe accoglie lo spagnolo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Addio all’Italia! Il sogno di Gonzalodi rimanere in Italia si è infranto come una bolla di sapone. Loha lasciato la Sampdoria con una valigia piena di speranze, ma con un cuore spezzato. Laha deciso di spedirlo nel suo paese natale, al, per un ritorno nei dintorni di Madrid. Arrivato anel gennaio 2020, l’approdo dialla Capitale non è stato facile. Dopo aver giocato 47 partite sotto il tecnico lusitano Paulo Fonseca, l’arrivo di José Mourinho ha cambiato le carte in tavola, relegandolo alla panchina. Tuttavia, un primo prestito alin Liga è arrivato nel gennaio 2022 e, nello scorso mercato estivo, è sbarcato alla Sampdoria. Qui ha giocato 16 partite tra Serie A e Coppa Italia, ma non è riuscito a incidere come avrebbe ...