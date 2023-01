VIDEO – Spalletti saluta Allegri a fine partita | il gesto fa impazzire i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lucianocontro Massimiliano: la tre giorni di Napoli-Juventus è stata anche questa. Uno scontro tra titani, dialettico e poi in campo. Con le parole hanno vinto entrambi, ognuno ha preferito le “frecciatine” dell’uno o dell’altro alla vigilia e dopo il big match del ‘Maradona‘. In campo, però, non c’è stata storia. Lucianoha batutto 5-1 Massimilianoche aera molto nervoso e accigliato per la cocente sconfitta.e la stretta di mano adimpazziti sul web A, poi, ilche ha fatto letteralmenteil web. I ...