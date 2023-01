Video | “Devo dirtelo di nuovo?” – L’agitato Jurgen Klopp attacca il giornalista per aver posto una domanda relativa al trasferimento

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Hai presente il bambino che è arrabbiato perché i suoi genitori si sono rifiutati di comprargli ungiocattolo? Ecco com’eranella conferenza stampa pre-partita. I proprietari del Liverpool sono stati riluttanti a spendere soldi per nuovi acquisti nonostante il club avesse bisogno di nuovi giocatori, in particolare a centrocampo, con grande disappunto di tifosi e allenatori. E quando unhaal tedesco unaal, lui l’ha lasciata fare a unmorde il? pic.twitter.com/YcFbi9WWBl — ESPN UK (@ESPNUK) 13 gennaio 2023 Altre Storie / Ultime ...