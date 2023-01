VIDEO Biathlon | Italia terza nella staffetta di Ruhpolding! Vittozzi e Wierer fanno festa con le compagne

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’ha conquistato uno splendido terzo postofemminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di. Le azzurre sono state magistrali in terra tedesca, risultando le più precise del lotto (soltanto quattro ricariche utilizzate al poligono) e salendo così sul podio alle spalle di Norvegia e Germania, mentre la Francia è letteralmente sprofondata dopo essere stata al comando. Samuela Comola è stata impeccabile al lancio e Lisa(0+2, dopo aver vinto la gara individuale due giorni fa) ha permesso al Bel Paese di transitare a metà gara in prima posizione. Rebecca Passler (0+1) ha mantenuto le azzurre nelle posizioni di vertice e poi Dorothea(0+1) è riuscita ad arpionare il risultato di rilievo, anche se non è stata sontuosa ...

