Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 14 gennaio 2023)DEL 14 GENNAIOORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. QUALCHE DISAGIO SULLE STRADE DEL TERRITORIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL DEL MARMO SULL’ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA PER L’ARDEATINA E LA VIA CASILINA SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA VERSOTRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSO OSTIA, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO. E’ PRESENTE UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE, COME IN OGNI WEEK END, QUESTA SERA E DOMENICA SERA STOP AI LAVORI NOTTURNI. I TRENI ...