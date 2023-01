Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 14 gennaio 2023)DEL 14 GENNAIOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SIA SUL RACCORDO ANULARE, SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, SIA SULLE STRADE TERRITORIO. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE, COME IN OGNI WEEK END, QUESTA SERA E DOMENICA SERA STOP AI LAVORI NOTTURNI. I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, QUESTA SERA ORARIO PROLUNGATO SULLE METROPOLITANE A, B, B1 E C CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE. CONCLUSO IL SERVIZIO DELLE METRO, COME OGNI NOTTE SUGLI STESSI PERCORSI CI SONO LE LINEE DI BUS NOTTURNE DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...

Un intervento complesso, coordinato con la Polizia Locale diCapitale e il Municipio VIII, che renderà necessario il parziale restringimento della carreggiata centrale nell'area interessata dal ...... il Pums ravennate prevede aree di sperimentazione e misure come quelle in atto in via di, che ... Complici i lavori per la pista ciclabile e la nuovain via San Mama nel 2021, sul borgo ...