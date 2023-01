Via Torrione | terminato intervento nel sottopasso | riaperto

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈl’di messa in sicurezza delferroviario che separa viada via Vinciprova, chiuso da ieri a causa della caduta di alcuni massi. I lavori sono stati più veloci del previsto e le verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dai tecnici di Rfi hanno escluso ulteriori rischi e dato ok per eliminare le transenne che, dal pomeriggio di ieri, alle 14, avevano a scopo precauzionale, interdetto il passaggio completamente, sia a mezzi che a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

