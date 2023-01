Via libera al vaccino Pfizer contro Omicron 4-5 nei bambini da 5 a 11 anni Iss | “In over 80 senza dosi mortalità fino a 10 volte più alta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ille variantiBa.4 e Ba.5 potrà essere usato come richiamo anche neitra i 5 e gli 11. Lo ha deciso il ministero della Salute che ha pubblicato la circolare che recepisce il parere della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco. In particolare ilè raccomandato per i più piccoli con “condizioni di fragilità” ma, su richiesta dei genitori, può essere somministrato anche agli altricompresi in quella fascia di età. La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) aveva già autorizzato la formulazione Original/BA.4-5 (5/5 microgrammi). In particolare, con ...