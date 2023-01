Verona | Zaffaroni | 'Dobbiamo ricostruire la nostra fiducia | oggi bene tutto tranne il gol'

Fantacalcio ®

...dimentica l'amaro pareggio di Monza e torna subito a vincere battendo in casa l' Hellas. A ... mentre gli uomini disono costretti ad un nuovo ko e a restare fermi a quota 9 al ...... non senza qualche brivido, di un coriaceo, agganciando la Juventus in classifica e ... anche per merito dei gialloblu diche hanno tolto spazi e opzioni ai nerazzurri (che arrivavano ... Inter-Verona: la conferenza stampa di Zaffaroni L'Inter batte 1-0 il Verona nel quarto anticipo della 18a giornata di Serie A, approfitta della sconfitta della Juve con il Napoli e aggancia i bianconeri al terzo posto, portandosi a -1 dal Milan e r ...MILANO (ITALPRESS) – Massimo risultato col minimo sforzo. L’Inter torna a vincere, contro il Verona i nerazzurri si impongono 1-0 grazie alla rete segnata da Lautaro Martinez dopo tre minuti. Ritmi ba ...