Ventesima edizione Premio San Giuliano | ospite Marisa Lurito

Per la regia di Valeria Pilia, in cartellone domenica 15 gennaio alle 18 al Teatro Intrepidi Monelli di viale Sant'Avendrace n.100 a Cagliari per il secondo appuntamento con ladella rassegna dedicata a giovanissimi e famiglie organizzata dal Teatro Actores Alidos. Il Teatro delle Meraviglie. Sulle tracce dell'Alice di Lewis Carroll " come ricorda il ...Oggi il francese ha vinto la terza frazione consecutiva, la quarta dell'2023 del rally raid più duro al mondo e lain assoluto. E non è che si sia arresa nemmeno Audi, che Mattias ...Francesco “Pecco” Bagnaia, Rosario Fiorello tra gli ospiti di Che tempo che fa con Fabio Fazio. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare ...Lo spunto è frase “Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro” di Bob Dylan ...