Veneto | sanità e appalti per le mense ospedaliere | la procura chiede il rinvio a giudizio

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’appalto senza fine per ledegli ospedali, bandito dalla Regione, ha portato alla richiesta diper i vertici del colosso vicentino Serenissima Ristorazione, sospettati di un accordo per vincere tutti i bandi. In un secondo filone, per fatti relativi al finanziamento di una Fondazione, è stato chiesto il processo anche per Domenico Mantoan, già direttore generale dellaveneta e per Patrizia Simionato, già direttore generale di Azienda Zero, il braccio operativo della giunta regionale nella gestione delle spese sanitarie. Ad indagare su entrambi i capitoli è stato il sostitutotore padovano Silvia Golin, mentre le indagini sono state condotte dai carabinieri del Reparto operativo. L’udienza preliminare si terrà l’1 febbraio. Appalto da 110 ...