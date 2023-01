Valentina Ferragni | il minidress in pelle che lascia l' intimo in vista non piace ai fan Valanga di critiche | ' Terrificante'

Un abito super sexy per. Ma sembra che non tutti abbiano gradito l'outfit che la sorella di Chiara ha scelto per la festa di compleanno di Filippo Fiora, fashion blogger amico e loro collaboratore. '...Brutte ore per Luca Vezil . L'ex fidanzato diè alle prese con l'influenza australiana e, come lui stesso racconta su Instagram , non sta affatto bene. 'Stanotte sono stato peggio : brividi, spasmi, deliri ( ad un certo punto ...Un abito super sexy per Valentina Ferragni. Ma sembra che non tutti abbiano gradito l'outfit che la sorella di Chiara ha scelto per la festa di compleanno di Filippo Fiora, fashion blogger ...Brutte ore per Luca Vezil. L'ex fidanzato di Valentina Ferragni è alle prese con l'influenza australiana e, come lui stesso racconta su Instagram, non sta ...