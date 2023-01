Valentina e Stefano | cosa è successo dopo la puntata di C’è posta per te | lei criticata | il motivo

Mentre nell'esordio la storia centrale è stata quella di, incentrata su un tradimento, stasera sarà quella di un ricongiungimento familiare. Guerra tra fratelli nella seconda ...Nella scorsa settimana il programma C'è posta per te era finito nell'occhio del ciclone per via della storia alquanto discussa tra. Archiviata la prima puntata è arrivato però il momento di addentrarci in quello che potrebbe succedere in questo secondo appuntamento che andrà in onda sabato 14 gennaio su ...C'è posta per te torna in tv in questa seconda puntata del 14 gennaio. Spazio alle riconciliazioni familiari. Tra gli ospiti Luca Argentero.Gratitudine ai cittadini per la solidarietà e la vicinanza alla famiglia di Debora Pierini, la giovane scomparsa a seguito delle gravi ustioni riportate nell’esplosione della palazzina a Torre di Lucc ...