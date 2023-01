Valanga in Valle d’Aosta | un morto

Uno scialpinista è morto a causa del distacco di unaind'Aosta. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella zona di Punta Chaligne, vetta di 2.608 metri a Nord di Aosta. L'uomo è stato sepolto dalla neve. Si è salvato l'altro ...Unasi è staccata, intorno alle 12.15 di oggi, dalla Punta Chaligne, a 2.400 metri di quota, tra i Comuni di Aosta, Sarre e Gignod, travolgendo, a quanto si apprende, uno scialpinista di ...Attivato anche il Sagf. Intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano a Punta Chaligne. Morto uno scialpinista in Val d’Aosta in seguito a una valanga. In seguito all’intervento, uno scialpinista di nazio ...Stamane, sabato 14 Gennaio, a Punta Chaligne si è verificata una valanga a quota 2400 metri. Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, attivato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.