Valanga in Valle d’Aosta | un morto

E' stato recuperato in mattinata il corpo senza vita di uno scialpinista travolto da unaind'Aosta. Il distacco è avvenuto a Punta Chaligne, a 2.400 metri di quota in Valpelline, nei pressi di Aosta. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno e un quarto. Al momento si sa ...La vittima è uno scialpinista Uno scialpinista italiano è morto nellaavvenuta a Punta Chaligne. Il distacco si è verificato intorno alle ore 12.15 a quota 2.400 metri e sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo. Le ...Morto uno scialpinista in Val d'Aosta in seguito a una valanga. Intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano a Punta Chaligne: il distacco si è verificato ...Stamane, sabato 14 Gennaio, a Punta Chaligne si è verificata una valanga a quota 2400 metri. Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, attivato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.