Vaccini Pfizer | richiamo raccomandato a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che recepisce il parere della Cts dell'Agenzia del farmaco con il libera al vaccino Cominarty dicontro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come richiamo per i bambini tra 5 e 11 anni . Il vaccino è raccomandato per i bimbi più fragili ma su richiesta dei genitori potrà essere somministrato a ...Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che che recepisce il parere della Cts dell'Agenzia del farmaco . C'è il via libera al vaccino Cominarty dicontro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 da usare nei richiami per i bambini tra 5 e 11 anni . Il vaccino è raccomandato per i bimbi più fragili ma su richiesta dei genitori potrà essere ...Via libera in Italia al vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer/BioNTech aggiornato a Omicron 4 e 5 anche nei bambini dai 5 agli 11 anni. Lo comunica il ministero della Salute, in una circolare… Leggi ...Recepiti i nuovi dati del Cts e dell'Agenzia del farmaco ecco la raccomandazione per quelli fragili ma può essere esteso a tutti ...