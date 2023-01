Usa | repubblicani avviano inchiesta su ritiro da Afghanistan

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Camera a maggioranza repubblicana ha avviato ufficialmente un'suldall'da parte dell'amministrazione Biden nell'agosto del 2021. Come prima mossa il presidente della ...

... culminato con l'attentato terroristico all'aeroporto di Kabul in cui oltre a centinaia di civili afghani sono rimasti uccisi 13 militari americani, è una delle diverse inchieste che i...È così che giovedì il Procuratore generale ha nominato un consigliere speciale, Robert K. Hur, ...un possibile conflitto di interessi " punta a stemperare le polemiche innescate dai...Come Trump, anche Biden ha tenuto nascosti documenti classificati a casa sua. Ma i media Usa li trattano molto diversamente ...