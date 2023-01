Uragano Napoli | azzurri spettacolari | Juve travolta e a -10

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutintus 5-1: una manita da Scudetto. Ilsi aggiudica il big-match del Maradona con una prova maiuscola, spettacolare, da vera capolista. Uno show che ha inebriato i 55mila di Fuorigrotta, trascinati in campo dai propri beniamini. Su tutti, Osimhen e Kvaratskhelia. Il nigeriano ha sbloccato il risultato al 14?, interrompendo dopo 770? l’imbattibilità della, ribadendo in rete un tentativo in acrobazia del georgiano che ha poi raddoppiato al 38? su assist proprio di Osi. Favore poi ricambiato nella ripresa, quando il bomber azzurro ha realizzato la doppietta personale. Due gol di testa per il numero nove, a segno dieci volte nelle ultime nove di campionato. L’intervallo era finito 2-1, con la rete di Di Maria, ed in mezzo c’è stata anche la girata di Rrahmani. A chiudere la ...